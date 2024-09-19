У колишнього гравця Арсеналу знайшли наркотики на 600 тисяч фунтів
Джерело:Sky Sports
Англійський хавбек Джей Еммануель-Томас потрапив у дуже неприємну історію. 33-річний футболіст звинувачується у контрабанді наркотиків.
Футболіста було заарештовано в лондонському аеропорту Станстед. У вихованця "канонірів" вилучили канабіс на суму 600 тисяч фунтів, повідомляє Sky Sports.
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Привіз до Англії 60 кілограмів канабісу
Джея Еммануеля-Томаса було заарештовано та висунуто звинувачення у контрабанді наркотиків. Слідчі вилучили дві валізи, які прибули з Бангкока, в яких було близько 60 кілограмів канабісу.
У справі з контрабандою наркотиків проходять ще дві жінки, яких відпустили під заставу для явки до суду 1 жовтня.
Зазначимо, що законодавство Великої Британії передбачає ув'язнення терміном на 14 років за ввезення канабісу з Таїланду, США, Канади чи інших країн.
Наразі футболіста шотландського клубу Грінок Мортон залишили під вартою, а справу направили на слухання та підготовку до суду на 18 жовтня.
Хто такий Джей Еммануель-Томас
- Джей народився у Лондоні та виховувався в академії Арсеналу.
- За основну команду "канонірів" Еммануель-Томас зіграв лише 5 поєдинків.
- Через непрофесіоналізм та зневажливе ставлення до футболу півзахисник ні в одній команді не міг довго затриматися.
- Під час кар'єри він змінив 15 клубів.
- У свій час талановитого півзахисника викликали до юнацької збірної Англії віком гравців U-17 та U-19.