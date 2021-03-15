Футболіст збірної України отримав травму перед матчами відбору на ЧС-2022

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров після матчу 26-го туру чемпіонату Угорщини розповів про травму Олександра Зубкова. Українець був замінений після першого тайму гри з Пакшем.

Наставник угорської команди після матчу пояснив своє рішення.

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У Зубкова пошкодження ноги. Сподіваюся, нічого серйозного, але поки ми не знаємо, коли він відновиться. Через кілька днів буде інформація,

– заявив Ребров.

Зубков – у заявці збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко включив Зубкова в розширений список кандидатів для участі в матчах відбору до ЧС-2022 проти Франції (24 березня), Фінляндії (28 березня) і Казахстану (31 березня).

Ще один гравець Ференцвароша Ігор Харатін нещодавно підхопив коронавірус та перебуває на самоізоляції разом з дружиною.