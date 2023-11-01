Від гравця збірної до наркокур'єра: російський футболіст може на 20 років опинитися у в'язниці

Ексфутболіст збірної Росії Алєксєй Бугаєв після закінчення кар'єри не зміг знайти своє місце у соціумі. Він повністю відійшов від футболу й тепер на довгий час може бути позбавлений волі (хоча в його країні це поняття існує й так дуже умовно).

Уродженця столиці Росії, який свого часу грав за московські Локомотив та Торпедо, затримали за перевезення наркотичних речовин. Це сталося у Краснодарі, після того, як колишній футболіст розклав партію чергових "закладок", пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

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Футболіст збірної Росії ризикує надовго опинитися у в'язниці

Окрім даного правопорушення учасник Євро-2004 ще й чинив опір "запорєбріковим" правоохоронцям. За це його арештували на тиждень. Повідомляється, що в Бугаєва знайшли майже півкілограма мефедрону.

Колишній спортсмен розповів, що заробляв на життя працюючи наркокур'єром та зізнався, що перед затриманням розклав "закладки" біля гуртожитків одного зі студентських містечок Краснодара.

Він пояснив свою діяльність тим, що після закінчення кар'єри мав фінансові труднощі. За словами російського футболіста, дійшло до того, що він здавав макулатуру та мав борг у 70 тисяч рублів. Тому не вигадав нічого кращого, як почати працювати наркокур'єром. Після затримання він видав своїх спільників та погодився співпрацювати зі слідством.

Щодо Алєксєя Бугаєва порушено кримінальну справу про торгівлю та збут наркотиків в особливо великому розмірі. За це правопорушення він може опинитися у в'язниці на строк до 20 років.

Хто такий Алєксєй Бугаєв

Колишній гравець збірної Росії, за яку провів 7 матчів, 2 з яких на Євро-2004. На клубному рівні виступав за московські Торпедо та Локомотив, томську Томь та Краснодар. У складі Локомотива у 2005 році став володарем Суперкубка та бронзовим призером чемпіонату Росії. Закінчив кар'єру у 29 років, за чутками, через проблеми з алкоголем.