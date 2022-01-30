Футболіст Шахтаря офіційно перейшов у французький клуб Бордо

Український футболіст Шахтаря Данило Ігнатенко продовжить кар'єру за кордоном. Футболіст перебрався у французький клуб Бордо.

Бордо може купити Ігнатенка

Французький клуб 30-го січня оголосив про перехід Ігнатенка з Шахтаря. Повідомляється, що клуби домовилися про оренду футболіста.

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Термін оренди не уточнюється, але Бордо має право викупу контракту футболіста.

За даними порталу Transfermarkt, оренда розрахована до 30 червня 2022 року. Разом з тим, на порталі відсутня інформація про термін контракту Ігнатенка з Шахтарем.

. Новий клуб Ігнатенка посідає 17-е місце у Лізі 1 – елітному дивізіоні Франції.

У ЗМІ була інформація, що Бордо зможе купити українця за 2 – 3 мільйони євро. При чому Transfermarkt оцінює українця у 700 тисяч євро.

Що відомо про Ігнатенка

24-річний футболіст виступає на позиції центрального півзахисника. Ігнатенко – вихованець запорізького Металурга.

У 2016 році потрапив до Шахтаря, але ніколи не був основним гравцем "гірників". У 2019 році виступав в Угорщині за Ференцварош на правах оренди.

Повернувшись до України, грав за Маріуполь. Ігнатенко був в оренді у Дніпрі-1 з жовтня 2020-го до кінця 2021 року.