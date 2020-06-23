Крайній оборонець "Шахтаря" Додо вдалою грою у сезоні 2019/2020 викликав до себе інтерес європейських грандів. У послугах бразильця зацікавлені французький ПСЖ та німецька "Баварія".

Додо прокоментував інформацію про інтерес до нього з боку "Баварії" та "ПСЖ". Про це інформує Topmercato.

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Додо доручив перехід агентам

21-річний Додо заявив. що задоволений через інтерес великих клубів.

"Ці два клуби серед найкращих у Європі. Я читаю інформацію з цього приводу. Мої агенти надсилають мені цю інформацію, навіть якщо я не хочу, щоб мене турбували", – сказав бразилець.

Наразі футболіст переконує, що зосереджений на роботі у "Шахтарі", однак доручив агентам займатися можливим трансфером.

Я поважаю "Шахтар". Я добре себе проявляю в клубі. Дозволю своїм агентам займатися цим питанням. Нам з "Шахтарем" ще належить зіграти у Лізі Європи, я повинен викластися на повну разом з командою,

– сказав Додо.

"Шахтар" повісив цінник на Додо

Донецький клуб не планує розставатися з Додо за малу суму. Наразі, за даними Transfermarkt, ціна на Додо складає 3,6 мільйона євро.

"Шахтар" хоче вторгувати 30 мільйонів євро.

Повідомляється, що керівництво "Баварії" вийшло на "Шахтар" з пропозицією про трансфер у 20 мільйонів євро.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін підтвердив, що клуб вів переговори з "Баварією", але чемпіонів Німеччини не влаштувала ціна.