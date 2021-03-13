Помер вихованець Шахтаря Ростислав Багдасаров

13 березня 2021 , 14:16
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Джерело:

"Профутбол Digital"

Раптово помер вихованець донецького Шахтаря Ростислав Багдасаров. На момент смерті футболісту було всього 27 років.

Причина смерті Багдасарова

За інформацією "Профутбол Digital", швидше за все, причиною смерті футболіста стали проблеми з серцем.

До слова 17-річний футболіст Люк Беннетт загинув внаслідок удару струмом

Повідомляється, що через проблеми зі здоров'ям Багдасаров завершив професійну кар'єру футболіста у 2017 році. Тоді футболісту було 24 роки.

Що відомо про Багдасарова

  • Багадасаров – вихованець Шахтаря. Футболіст був у молодіжній команді "гірників" з 2006 року. Виступав за Шахтар-3. У складі головної команди "гірників" не дебютував.
  • У 2015 році виступав на любительському рівні за Колос Ковалівка. Також грав за Сталь з міста Кам'янське. Останнім клубом футболіста був все той же Колос.
  • Захисник отримував виклик у збірній України різних вікових категорій. Найбільше матчів гравець провів за збірну України U-16.