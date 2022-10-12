Футболіст Реала отримав браслет з "Азовсталі" від хлопчика, який утратив батьків у Маріуполі

Футболіст мадридського Реала Лука Модрич зустрівся з 7-річним Іллею Костушевичем у Варшаві після матчу з Шахтарем. Юний українець подарував футболісту браслет зі сталі, виготовленої на заводі "Азовсталь".

Ілля Костушевич втратив батьків через авіаобстріл Маріуполя російською армією. На запрошення Шахтаря, хлопець приїхав до Варшави з опікунами на матч із Реалом і підтримував "гірників" на трибуні.

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Після матчу Ілля поспілкувався з півзахисником мадридського клубу Лукою Модричем і подарував йому браслет зі сталі, виготовленої на заводі "Азовсталь". В замін він отримав футболку гравця.



Даріо Срна, Лука Модрич та Ілля Костушевич / Фото ФК Шахтар

Раніше Ілля, перебуваючи в Україні, спілкувався з Модричем за допомогою відеозв’язку, а також писав листа прем’єр-міністрові Великої Британії Борису Джонсону.