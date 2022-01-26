Футболіст Малаві забив божевільним ударом із дальньої відстані у Кубку Африки: відео голу

Марокко 25 січня приймало Малаві у рамках 1/8 фіналу Кубка Африки. Гості програли, але забили неймовірної краси гол.

Змусив суперника схопитись за голову

Вже у першій 10-хвилинці нулі на табло змінились, забили гості. Високий пресинг гравців Марокко не завадив футболістам Малаві стрімко вийти з оборони в атаку.

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Габадіньо Мханго підібрав м'яч ледь не у центрі поля, змістився дещо ближче до воріт та наважився на удар близько з 40 метрів. Голкіпер не очікував такого рішення від нападника суперника. М'яч залетів за комірець воротарю марокканської збірної прямо у дев'ятку воріт.

Однак навіть таке взяття воріт не дозволило гостям уникнути поразки. Гол у роздягальню забив Юссеф Ен-Несірі. А вже на 70-й хвилині Ашраф Хакімі вивів Марокко уперед.

У підсумку 2:1 перемога Марокко, яке крокує у чвертьфінал Кубка Африки.

Відеоогляд матчу (гол Мханго з 0:09)