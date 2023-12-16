Капітан Лутона втратив свідомість під час поєдинку проти Борнмута Забарного: моторошне відео

Поєдинок 17-го туру англійської Прем'єр-ліги між Борнмутом та Лутон Тауном ледь на завершився трагедією. На 58-й хвилині арбітр зупинив матч через втрату свідомості футболіста команди гостей.

У суботу, 16 грудня, в Англії стартував 17-й тур Прем'єр-ліги. В одному з поєдинків Борнмут, за який грає українець Ілля Забарний, приймав на стадіоні "Дін Корт" Лутон Таун, пише 24 Канал.

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На 58-й хвилині поєдинку, коли на табло був рахунок 1:1, раптово впав капітан Лутон Таун Том Лок'єр. Він втратив свідомість та не рухався. До нього одразу підбігли медики, які надали йому першу допомогу.

Згодом арбітр попросив футболістів обох команд залишити поле та піти в роздягальню. Глядачі на трибунах були в шоковому стані.

Том Лок'єр втратив свідомість під час матчу: дивіться відео

На щастя, 29-річний футболіст прийшов до тями та почав реагував на оточення. Тепер його очікує візит до лікарні та поглиблене медичне обстеження.

Відомо, що це не перший випадок в кар'єрі валлійця. Вперше це відбулося у фіналі плей-оф за вихід в АПЛ проти Ковентрі.

АПЛ прийняла рішення не продовжувати матч. Про дату проведення догравання буде повідомлено пізніше.

"Матч Прем'єр-ліги між Борнмутом і Лутон Таун перерваний через те, що футболіст потребував медичної допомоги. Наші думки з Томом Лок'єром та всіма гравцями, які брали участь у сьогоднішньому матчі", – йдеться у повідомленні Ліги.

Хто такий Том Лок'єр

Том Лок'єр – 29-річний валлійський футболіст. Грає на позиції захисника. До Лутона виступав за Брістоль та Чарльтон. У 2020 році у складі збірної Вельсу брав участь в чемпіонаті Європи.