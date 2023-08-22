Втратив свідомість та почав ковтати язика: лікар врятував життя футболіста під час матчу

Ледь не завершився трагедією матч 3-го туру Другої ліги між командами Нива Вінниця та ФК Кудрівка. Під час одного з ігрових зіткнень небезпечну травму отримав гравець команди господарів.

Наприкінці першого тайму футболіст Кудрівки врізався в захисника вінницької Ниви Володимира Грачова. Футболіст змушений був залишити межі стадіону на кареті швидкої допомоги.

Читайте також Скандал в українському футболі: Дніпро-1 та Динамо самовільно переносять матчі, лідер УПЛ проти

П'ять тріщин в голові та зламаний ніс

Після матчу футболіст Ниви подякував клубному лікарю Вільяму Едуардовичу Войцеховському, який врятував йому життя. Коли Володимир після зіткнення втратив свідомість, медик не дав йому задихнутися, діставши запавший язик.

Так, було зіткнення. Суперник влетів мені лобом в голову, пішла кров з носа, і я втратив свідомість. Дякую Вільяму Едуардовичу за те, що мене врятував. Я почав ковтати язика, і він допоміг мені в потрібний момент! Якби не Едуардович, я б, напевно, вже не давав цього інтерв’ю… Тому слава Богу, що все обійшлось! А взагалі у мене п’ять невеликих тріщин в голові і зламана носова пазуха, проте операція не потрібна,

– прокоментував футболіст.

Наразі Володимир Грачов перебуває на лікарняному. Футболіст сподівається швидко повернутися в улюблену гру. Але в таких випадках краще не поспішати, а виконувати всі рекомендації медиків та повністю відновитися від ушкоджень.