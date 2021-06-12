Еріксен прийшов до тями: що відомо про стан футболіста

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен прийшов до тями після того, як втратив свідомість під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією. Коли медики виносили Еріксена на ношах він прийшов до тями.
Стан футболіста стабілізувався
29-річний Крістіан Еріксен покидав поле у кисневій масці. На фото помітно, що футболіст збірної Данії з розплющеними очима. Втім, розплющені очі, за словами лікарів, це ознака відсутності рефлексів.
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Крістіан Еріксен / Фото GETTY IMAGES
Еріксена терміново госпіталізували. Він уже прийшов до тями. Цю інформацію підтвержує збірна Данії. Еріксена відвезли до лікарні Rigshospitalet, що поряд зі стадіоном.
У футболіста стався серцевий напад.
Наразі лікарі продовжують боротися за життя гравця. Його стан оцінюють як стабільний. Про це повідомляє УЄФА. Щодо матчу, то рішення приймуть о 20:45.
Що відомо про інцидент з Еріксеном
- У першому таймі матчу між Данією та Фінляндією Еріксен втратив свідомість. Слід зазначити, що падінню Еріксена не передувало жодне зіткнення.
- Медики відразу вибігли на футбольне поле, а партнери по команді обступили футболіста. Медики проводили непрямий масаж.
- Матч Данія – Фінляндія призупинено.