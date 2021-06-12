Еріксен прийшов до тями: що відомо про стан футболіста

Футболіст збірної Данії Крістіан Еріксен прийшов до тями після того, як втратив свідомість під час матчу Євро-2020 між Данією та Фінляндією. Коли медики виносили Еріксена на ношах він прийшов до тями.

Стан футболіста стабілізувався

29-річний Крістіан Еріксен покидав поле у кисневій масці. На фото помітно, що футболіст збірної Данії з розплющеними очима. Втім, розплющені очі, за словами лікарів, це ознака відсутності рефлексів.

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Крістіан Еріксен / Фото GETTY IMAGES

Еріксена терміново госпіталізували. Він уже прийшов до тями. Цю інформацію підтвержує збірна Данії. Еріксена відвезли до лікарні Rigshospitalet, що поряд зі стадіоном.

У футболіста стався серцевий напад.

Наразі лікарі продовжують боротися за життя гравця. Його стан оцінюють як стабільний. Про це повідомляє УЄФА. Щодо матчу, то рішення приймуть о 20:45.

Що відомо про інцидент з Еріксеном