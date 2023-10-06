Гравець Динамо може опинитися за ґратами: жертви футболіста після нападу втратили працездатність
Джерело:Luxembourg Times
Футболіст київського Динамо може мати великі проблеми з правосуддям. Його звинувачують трьох фізичних нападах, які мали серйозні наслідки для здоров'я.
Вінгер "біло-синіх" Жерсон Родрігес, який наразі грає за турецький Сівасспор в оренді, може опинитися у в'язниці. Футболіста збірної Люксембургу звинувачують у трьох злочинах фізичного характеру, за які він може отримати до двох років позбавлення волі.
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У Жерсона великі проблеми на Батьківщині
Повідомляється, що колишня партнерка Родрігеса Емілі Боланд звинуватила футболіста у фізичній розправі. Дівчина стверджує, що він ударив її по обличчю у листопаді 2022 року, під час цього інциденту Жерсон також нібито використовував принизливу лексику стосовно поліцейських.
Окрім цього, футболіста, контракт якого досі належить киянам, звинувачують у нападі на людину, під час якого він нібито вибив своїй жертві зуб, а третій випадок стосується тілесних ушкоджень, які нібито скандальний гравець наніс у 2019 році.
Повідомляється, що у двох із трьох випадків фізичні напади призвели до втрати працездатності у жертв, що додає обтяжуючих обставин до звинувачень футболісту. За кримінальним кодексом Люксембургу, якщо вина футболіста буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до двох років із подальшим посиленням покарання за особливо тяжкі випадки.Довідка. Оренда Жерсона Родрігеса у Сівасспорі завершується 30 червня 2024 року, у цей же день у гравця закінчується контракт із Динамо, тому навіть, якщо звинувачення не підтвердяться, є велика ймовірність, що у футболці киян він більше ніколи не гратиме. Усього за Динамо футболіст зіграв 53 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 4 гольові передачі.