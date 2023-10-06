Гравець Динамо може опинитися за ґратами: жертви футболіста після нападу втратили працездатність

Футболіст київського Динамо може мати великі проблеми з правосуддям. Його звинувачують трьох фізичних нападах, які мали серйозні наслідки для здоров'я.

Вінгер "біло-синіх" Жерсон Родрігес, який наразі грає за турецький Сівасспор в оренді, може опинитися у в'язниці. Футболіста збірної Люксембургу звинувачують у трьох злочинах фізичного характеру, за які він може отримати до двох років позбавлення волі.

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У Жерсона великі проблеми на Батьківщині

Повідомляється, що колишня партнерка Родрігеса Емілі Боланд звинуватила футболіста у фізичній розправі. Дівчина стверджує, що він ударив її по обличчю у листопаді 2022 року, під час цього інциденту Жерсон також нібито використовував принизливу лексику стосовно поліцейських.

Окрім цього, футболіста, контракт якого досі належить киянам, звинувачують у нападі на людину, під час якого він нібито вибив своїй жертві зуб, а третій випадок стосується тілесних ушкоджень, які нібито скандальний гравець наніс у 2019 році.

Повідомляється, що у двох із трьох випадків фізичні напади призвели до втрати працездатності у жертв, що додає обтяжуючих обставин до звинувачень футболісту. За кримінальним кодексом Люксембургу, якщо вина футболіста буде доведена, йому загрожує позбавлення волі до двох років із подальшим посиленням покарання за особливо тяжкі випадки.

. Оренда Жерсона Родрігеса у Сівасспорі завершується 30 червня 2024 року, у цей же день у гравця закінчується контракт із Динамо, тому навіть, якщо звинувачення не підтвердяться, є велика ймовірність, що у футболці киян він більше ніколи не гратиме. Усього за Динамо футболіст зіграв 53 матчі, у яких забив 9 голів та віддав 4 гольові передачі.