Футболіст Аггер відреагував на фейк російських ЗМІ про затримання в Москві на мітингу Навального

Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Данії був Даніель Аггер змушений відреагувати на повідомлення про нібито своє затримання в Москві на мітингу 23 січня.
Джерело: твіттер Даніеля Аггер
Аггер спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що він був затриманий у Москві під час акцій протесту. За словами футболіста, він перебуває в Іспанії, і з ним все гаразд.
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"Сталася невелика плутанина. Я ніколи не говорив "Є лише один Даніель Аггер". І тепер ми точно знаємо. Даніель Аггер, згаданий під час інциденту в Москві, – це не я. Я живий та здоровий те перебуваю в Іспанії", – написав Даніель Аггер.
Фейк російських ЗМІ про затримання футболіста Даніеля Аггера: деталі
- У суботу, 23 січня, у російських містах відбулися акції протесту, після яких було чимало затриманих. Серед них виявився і Даніель Аггер. Однак це не колишній футболіст англійського Ліверпуля та збірної Данії, а всього лиш його тезка.
- Затриманий у Росії Даніель Аггер до 2009 року називався Дмитро Кендель. Однак він вирішив змінити своє ім'я на честь футболіста.
- Після затримання його доставили в поліцейський відділок, де і склали список затриманих.
- Один з російських депутатів, побачивши відоме ім'я, вирішив, що це і є футболіст. І повідомив про це місцеві ЗМІ. Новина швидко розлетілася іншими російськими виданнями.
- Однак журналісти не перевірили одну деталь – рік народження футболіста Даніеля Аггера 1984, у той час як затриманого росіянина – 1988.