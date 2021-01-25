Футболіст Аггер відреагував на фейк російських ЗМІ про затримання в Москві на мітингу Навального

Колишній футболіст Ліверпуля та збірної Данії був Даніель Аггер змушений відреагувати на повідомлення про нібито своє затримання в Москві на мітингу 23 січня.

Джерело: твіттер Даніеля Аггер

Аггер спростував повідомлення російських ЗМІ про те, що він був затриманий у Москві під час акцій протесту. За словами футболіста, він перебуває в Іспанії, і з ним все гаразд.

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"Сталася невелика плутанина. Я ніколи не говорив "Є лише один Даніель Аггер". І тепер ми точно знаємо. Даніель Аггер, згаданий під час інциденту в Москві, – це не я. Я живий та здоровий те перебуваю в Іспанії", – написав Даніель Аггер.

Фейк російських ЗМІ про затримання футболіста Даніеля Аггера: деталі