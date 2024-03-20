Ініціатором виступає легендарний тренер: у футболі може змінитися правило визначення офсайду

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) схвалила випробування зміни правила офсайду. Воно вже тестується в юнацьких турнірах Італії та Швеції.

Ініціатором змін одного з найсуперечливіших правил у футболі виступає колишній легендарний тренер Арсен Венгер. Він вважає, що нинішнє правило офсайду допомагає захисникам, а не нападникам, що робить гру менш видовищною.

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Зміна, яка допоможе гравцям атаки

Француз пропонує, щоб положення поза грою фіксували в тому випадку, якщо гравець команди, що атакує буде попереду захисника всім тілом, а не лише однією частиною, як зараз.



Правило про офсайд можуть змінити / Фото з соцмереж Football Talk

Зазначається, що такі зміни можуть бути ухвалені не раніше лютого 2025 року. До цього часу Міжнародна рада футбольних асоціацій вивчатиме всі тести, і, якщо результати виявляться успішними, то зміна правила може бути розглянута на наступній асамблеї IFAB, це стосується й можливого нововведення синіх карток, про які говорилося раніше.