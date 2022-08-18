Чемпіонат України під час війни: що робити при повітряній тривозі

Сезон 2022/2023 в УПЛ буде особливим, оскільки через воєнний стан будуть діяти нові положення безпеки. Розповідаємо про порядок дій для учасників матчу в разу загрози обстрілу.

Менш ніж за тиждень має стартувати новий сезон чемпіонату України з футболу. Всі матчі турніру мають пройти на території нашої держави попри війну проти рф.

Читайте також Дніпро-1 програло АЕКу у Лізі Європи у матчі з дикою помилкою голкіпера: відеоогляд

Спеціально для цього був розроблений особливий протокол безпеки про проведення змагань з футболу під час воєнного стану. Його розробили Мінмолодьспорту, УАФ, Міноборони, МВС, Нацполіції та ДСНС.

Детальна інструкція буде донесена УАФ до всіх футбольних клубів, операторів стадіонів, обласних військових адміністрацій. Я прошу всіх максимально відповідально підходити до виконання. Безпека передусім,

– заявив міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

Що робити при повітряній тривозі

Головним питанням з безпеки проведення матчів є дії його учасників при оголошенні повітряної тривоги. Біля кожного стадіону має бути облаштоване укриття, яке знаходиться не більше ніж у 500 метрах від арени.

У разі необхідності диктор по стадіону має оголосити про повітряну загрозу. Після цього суддя дає свисток про зупинку матчу і просить всіх його учасників пройти в укриття. При цьому маршрут до сховища має бути доступним для кожного учасника поєдинку на будь-якому місці стадіону.

Через воєнний стан матчі чемпіонату України пройдуть без глядачів. Доступ до арени отримають акредитовані організатором матчу особи, включаючи офіційних членів команд-учасниць, персонал оператора спортивної споруди та інших осіб, залучених в організації матчу.