На війні загинув майстер спорту та заслужений тренер із кульової стрільби Валентин Дондіков

Чергова сумна звістка прийшла з передової. Захищаючи рідну землю від окупантів, загинув відомий тренер Валентин Дондіков.

Трагічна подія сталася 6 квітня. Життя спортсмена обірвалося під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку через ворожу міну.

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Непоправна втрата

Полеглий воїн з перших днів повномасштабного вторгнення боронив Україну. За цей час він пройшов важкий бойовий шлях. 19 березня на фронті Валентин відсвяткував 41-й день народження – у цьому віці він тепер залишиться навіки.

У цивільному житті Дондіков був відомою людиною у спортивній спільноті. Він майстер спорту міжнародного класу зі стрільби з пістолета. Був багаторазовим переможцем та призером чемпіонатів України.

Після закінчення кар'єри став тренером. Працював наставником в Одеській обласній ДЮСШ, де очолював збірну області на дитячих змаганнях. Отримав звання заслуженого тренера України.

Також був колишнім наставником паралімпійської збірної України, яка на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо здобула 6 медалей.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває рідним та близьким Валентина Дондікова. Світла пам'ять Захиснику України.