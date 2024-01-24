Країна-агресор у лютому проведе традиційний турнір "Кубок легенд", куди запросили футбольних зірок минулого. Серед прізвищ запрошених гравців був колишній воротар збірної Франції Себастьян Фрей.

Російські пропагандисти створюють паралельну реальність для жителів боліт та всього світу. Мовляв, подивіться, у Росії все добре і до неї не соромляться приїжджати футбольні зірки минулого.

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Фрей: Шевченко – мій хороший друг

Всім відомо, що колишні футболісти отримають непогані гонорари за участь у цьому ганебному збіговиську, а для світових ЗМІ вони будуть волати про "спорт внє палітікі".

Нещодавно росіяни оприлюднили перелік зірок, яких запросили на турнір, який заплановано на 10-11 лютого. Там багато відомих у минулому футболістів: Рікарду Куарежма, Вільям Галлас, Флоран Малуда, Георгіос Карагуніс, Нуну Гомеш, Педро Мендеш, Дуглас Майкон, Алєксандр Глєб, Емануель Ебуе, Хасан Кабзе.

Серед них опинився колишній голкіпер збірної Франції та низки італійських клубів Себастьян Фрей. Проте 43-річний француз спростував свою участь у цьому турнірі.

"Я був там кілька років тому до війни. Я не буду учасником турніру цього року.

Тому що Шевченко мій хороший друг. І я підтримаю його на виборах", – повідомив Фрей.

Зазначимо, що вибори президента УАФ відбудуться 25 січня на позачерговому Конгресі. Єдиним кандидатом на посаду є Андрій Шевченко.

Хто такий Себастьян Фрей