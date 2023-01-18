Легендарний боєць ММА хоче вийти у ринг проти Ф'юрі або Джошуа
Джерело:BJ Penn
Френсіс Нганну хоче провести кілька боїв за правилами професійного боксу. Камерунець не залишає надії побити когось із найсильніших британських боксерів.
В середині січня Френсіс Нганну вирішив залишити UFC. Чинний чемпіон у надважкій вазі вирішив не продовжувати контракт із організацією, хоча йому пропонували покращений контракт.
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До того ж 36-річний камерунець продовжує відновлення після операції на коліні. Сам боєць зізнався, що хотів би провести боксерський бій та навіть назвав можливих топ-суперників.
Сподіваюся, що повернуся не пізніше липня. Я розраховую побитися двічі цього року. Підозрюю, що це буде бій за правилами професійного боксу. Я не знаю, коли проведу бій, але з'ясую це. На цю мить я працюю над цим. Настав час битися. Якщо це буде Тайсон Ф'юрі, то я погоджуся на бій із ним. Для мене не проблема провести боксерський поєдинок у рукавичках на 4 унції. Можливо, це буде бій у рукавичках в клітці. У моєму першому боксерському поєдинку є сенс провести бій з Тайсоном Ф'юрі або Ентоні Джошуа,
– розповів Нганну.
Плани Джошуа та Ф'юрі на 2023 рік
Нагадаємо, що Ентоні Джошуа має вийти в ринг 1 квітня. Його потенційним суперником має стати австралієць Демсі Маккін. У 27 бояї AJ виборов 24 перемоги. Два з трьох програних боїв Ентоні провів проти Олександра Усика.
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До слова, тепер українець має вийти в ринг проти Тайсона Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. "Циганському королю" наразі належить чемпіонський пояс WBC, тоді як Олександру – WBA, WBO та IBF.
Бій Усик – Ф'юрі має пройти у березні або на початку квітня. Скоріше за все, поєдинок відбудеться у Саудівській Аравії, де українець у серпні минулого року здолав Джошуа.
Кар'єра Нганну в UFC:
- Френсіс Нганну виступав в UFC з 2015 року
- Уродженець Камеруну здобув 17 перемог у 20 поєдинках
- 12 поєдинків Френсіс закінчив нокаутом
- Раніше Френсіс Нганну вже хотів провести бій із Тайсоном Ф'юрі, але організацію цього мегафайту відклали на невизначений термін.
- Останній поєдинок Нганну провів у 2021 році.
- Тоді камерунець захистив свій титул від Сиріла Гана, після чого не виходив у октагон через травму.