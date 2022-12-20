Футболіст Реала взяв на себе провину за поразку Франції у фіналі ЧС-2022

Збірна Франції не змогла захистити звання чемпіонів світу-2022. У фіналі французи поступились Аргентині за підсумками серії пенальті.

Основний та додатковий час закінчився мировою 3:3. Тому долю володаря трофея ЧС-2022 визначила лише серія післяматчевих пенальті, де точнішими були аргентинці – 4:2.

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Тчуамені: Я – перший, хто має вибачитися

У складі збірної Франції одразу двоє футболістів не змогли реалізувати свої 11-метрові удари. Із пенальті схибили Кінгслі Коман та Орельєн Тчуамені.

Останній взяв на себе провину за нереалізований пенальті.

Щоб позбутися розчарування та гіркоти, знадобиться час. Ми зробили все, що могли. Я взяв відповідальність на себе, це не спрацювало, і я – перший, хто має вибачитися. Переконаний, що збірна Франції має світле майбутнє, особливо якщо ми можемо розраховувати на вас, уболівальників

– написав футболіст.

Відзначимо, що Тчуамені виходив на поле у кожному матчі "Ле Бле" на чемпіонаті світу-2022. У чвертьфіналі півзахисник Реала відзначився голом у воротах Англії (1:2). У фіналі Мундіалю у Катарі Тчуамені відіграв усі 120 хвилин ігрового часу.

До слова, Тчуамені дебютував за французьку збірну 1 вересня 2021 року у матчі кваліфікації ЧС проти Боснії і Герцеговини, у якому французи розписали мирову 1:1. У тій грі Орельєн провів на полі 45 хвилин.