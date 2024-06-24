Остання гра команди Пробєжа на турнірі: де дивитися матч Франція – Польща на Євро-2024

У вівторок, 25 червня, відбудуться поєдинки дванадцятого ігрового дня на чемпіонаті Європи з футболу. В одному з них зустрінуться збірні Франції та Польщі.

Гра відбудеться у Дортмунді на "Сігнал Ідуна Парк". Стартовий свисток пролунає о 19:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Франція – Польща

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у зовсім різному настрої. Франція здобула 4 залікові пункти та вже гарантувала собі вихід у плей-оф (питання тільки з якого місця), натомість Польща стала єдиною збірною, яка втратила навіть теоретичні шанси пробитися до 1/8 фіналу після двох турів.

Це буде вже 18-та зустріч між цими збірними. Значну перевагу мають "Ле Бле", які перемогли у дев'яти поєдинках, також було зафіксовано 5 нічиїх та тричі тріумфували поляки.

Матч Франція – Польща транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. На сайті 24 Каналу буде проведена онлайн текстова трансляція поєдинку, а одразу після фінального свистка з'явиться огляд зустрічі.

Нагадаємо, що також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його регіональних каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але зустріч Франції та Польщі не потрапила до цього переліку. Натомість там буде доступний перегляд іншого матчу групи D, який відбуватиметься паралельно – Нідерланди гратимуть з Австрією.