Франція завдяки курйозному автоголу здолала Німеччину на Євро-2020: відео

У вівторок, 15 червня, стартували матчі "групи смерті" на Євро-2020. Збірна Франції приймала Німеччину у Групі F та змогла перемогти.

Франція – Німеччина 1:0

Голи: Хуммельс, 20

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Франція та Німеччина регулярно зустрічаються на міжнародній арені. Попередні зустрічі збірних відбулися у Лізі націй. На полі німців була зафіксована нічия (0:0), а в Парижі французи відсвяткували перемогу (2:1).

До того Франція перемогла німців у півфіналі Євро-2020. У фіналі французи поступилися Португалії.

Натомість Німеччина перемогла французів у чвертьфіналі на переможному чемпіонаті світу-2014.

Франція розпочала матч з аткивного тиску на ворота Ноєра. Спершу Погба вдарив головою трохи вище після навісу з кутового. А за мить Мбаппе отримав м'яч у штрафному майданчику і пробив – Ноєр перевів на кутовий.

На 20-й хвилині Франція відкрила рахунок у зстрічі. Стрімка контратака французів завершилась прострілом Ернандеса на дальню стійку – м'яч летів до Мбаппе, однак Хуммельс зрізав його в власні ворота.

Відео голу Хуммельса

Наприкінці першого тайму змарнувала свій шанс вже Німеччина. Госенс навісив, Гнабрі через себе скинув під удар Гюндогану, але у того м'яч зрізався з ноги.

Після перерви Рабйо отримав передачу у карному майданчику, та міг з вбивчої відстані прошити голкіпера – стійка була проти цього.

Відповідь Німеччини не змусила на себе чекати – Госенс навісив зліва, Гнабрі з відскоком від газону метрів з 8 пробиває в сантиметрах над поперечиною.

На 67-й хвилині Франція подвоїла перевагу, але з офсайдом. Мбаппе навозив кількох захисників у штрафному майданчику й майстерно пробив під праву стійку - м'яч влетів у сітку, однак рефері сигналізував про офсайд.

Наприкінці матчу "півні" знову забили, і знову з офсайдом. Суперкомбінація Погба – Мбаппе – Бензема закінчилася голом Каріма. Знову VAR не дав французам поставити крапку у матчі.

Таким чином, Франція здобула важливу перемогу та тепер з Портуналією має по 3 очки у Групі F, яку охрестили як "групу смерті".

Франція – Німеччина відеоогляд