Франція чи Німеччина: хто здобуде перемогу в матчі групи смерті на Євро-2020

Чинні чемпіони світу французи 15 червня вступають у боротьбу на Євро-2020. Першим суперником збірної Франції у групі F стане команда Німеччини.

Історія зустрічей

Франція та Німеччина – гранди світового футболу, які є постійними учасниками раунду плей-офф. Збірні зустрічалися на попередньому Євро-2016.

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Тоді жеребкування звело команди в 1/2 фіналу. Господарі турніру французи здобули переконливу перемогу 2:0 та вийшла у фінал, в якому програли Португалію.

Що цікаво, Португалія – один із суперників Німеччини та Франції в групі F.

Команди п'ять разів зустрічалися у фінальних стадіях великих турнірів і здобули по дві перемоги при одній нічиїй. Мабуть, найбільш свіжа звитяга Німеччини в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2014.

Євро-2020 стане для збірної Франції 13 поспіль великим міжнародним турніром після того, як вона не потрапила на ЧС-1994.

Німці грають у фінальній стадії 13 раз поспіль. Якщо французи двічі вигравали Євро, то Німеччина – тричі. Збірна Німеччини 26 раз поспіль грає у фінальній частині великого міжнародного турніру.

Важливо зазначити, що наставник німців Йоахім Льов покине команду після Євро-2020. Його замінить Хансі Флік, який привів до успіху Баварію.

Франція – Німеччина: прогноз Favbet на матч Євро-2020

Хоча Франція номінальний господар матчу, однак поєдинок пройде на полі німців – прекрасній "Альянц Арені" в Мюнхені. Та це не заважає підопічним Дідьє Дешама бути фаворитами гри.

У букмекерській компанії Favbet пропонують коефіцієнт 2,74 на те, що збірна Франції виграє поєдинок. Німеччина не може переграти французів 5 поєдинків поспіль і 100% буде рада перервати невдалу серію на Євро.

Букмекери оцінюють шанси німців здобути перемогу коефіцієнт 2,87. Якщо ж поєдинок завершиться нічиєю – коефіцієнт 3,20.

Говорячи про ключові персони матчу, то у Франції на перший план вийдуть Н'Голо Канте з Кіліаном Мбаппе та Тоні Кроос і Тімо Вернер – у німців.

Якщо Канте та Кроос боротимуться за центр поля, то Мбаппе та Вернер намагатимуться засмутити голкіперів. Букмекери пропонують коефіцієнт 3,10 на гол Вернера. Точний постріл Мбаппе фахівці оцінили коефіцієнтом 2,62.

Поєдинок Франція – Німеччина розпочнеться о 22:00.