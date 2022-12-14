Франція – Марокко: онлайн-трансляція півфіналу ЧС-2022

Збірні Франції та Марокко розіграють путівку у фінал чемпіонату світу з футболу 2022. Їх матч відбудеться в середу, 14 грудня. Онлайн-трансляція матчу Франція – Марокко доступна на сайті 24 каналу.

Збірна Марокко стала першою африканською збірною, яка зуміла дійти до півфіналу чемпіонату світу. У збірної Франції ж дещо кращі показники. Саме вони є чинними чемпіонами світу, здобувши цей титул у 2018 році. Ще одного разу французи перемагали на чемпіонаті світу в 1998 році, коли й приймали турнір. Також в їх активі одне срібло (2006 рік) та дві бронзи (1958 та 1986 роки) Мундіалів.

До теми Марокко на шляху до головної сенсації ЧС-2022: чи зможе чинний чемпіон зупинити "атласних левів"

Матч Франція – Марокко відбудеться в середу, 14 грудня, на стадіоні "Аль-Байт", який приймав матч відкриття. Обидві команди вже грали тут – Марокко в першому турі групового етапу зіграло внічию 0:0 з Хорватією, а Франція у чвертьфіналі перемогла Англію 2:1.

Матч Франція – Марокко буде доступний для перегляду на усіх платформах "Суспільного": в прямому ефірі місцевих телеканалів, на сайті "Суспільне Спорт" та як радіотрансляція на "Радіо Промінь".

Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Франція – Марокко.

Франція – Марокко онлайн