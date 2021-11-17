Франція допомогла Україні вийти в плей-офф відбору, обігравши Фінляндію: відеоогляд матчу

Від результату матчу Фінляндія – Франція залежала доля збірної України. "Синьо-жовтим" потрібна була перемога французів, що вони й зробили. Команда Дідьє Дешама на мажорній ноті завершила відбір ЧС-2022.

Фінляндія – Франція 0:2

Голи: Бензема, 66, Мбаппе, 76

Французи вийшли на матч невмотивованими. Підопічні Дідьє Дешама вже оформили пряму путівку на чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі. Однак на цьому французи не зупинились та здобули свою п'яту перемогу у відборі у восьми поєдинках групи D.

Фінам ж потрібно було перемагати, щоб пробитись у плей-офф. Але не цього разу.

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Вже на початку зустрічі Діабі пробивав з району 11 метрів, але прямо у руки голкіперу Фінляндії. Невпевнена гра у захисті від господарів могла завершитись взяттям воріт, але Грізманну забракло влучності.

У середині першого тайму перший гострий момент мав Мбаппе. Кіліан потужним ударом старався поцілити у нижній кут фінських воріт, але знову м'яч у лічених сантиметрах пролетів біля стійки.

На 30-й хвилині Пуккі отримав передачу та з розвороту пробив поміж двох захисників – Льоріс легко забрав м'яч до рук.

Перша частина гри була нульовою.

Після перерви на полі з'явився Бензема, який на 66-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Карім зіграв у стіночку з Мбаппе, отримав передачу п'яткою та в один дотик пробив у ворота Фінляндії. Рикошет від ноги фіна дезорієнтував голкіпера, змінив напрямок удару, після чого м'яч залетів у сітку воріт господарів – 0:1.



Фінляндія – Франція / Фото twitter.com/equipedefrance

Через десять хвилин гості подвоїли перевагу. Мбаппе виконав сольний прохід флангом, змістився ближче до штрафного суперника та пробив красивим ударом у дальній кут – 0:2.

Через три хвилини Мбаппе мав шанс оформити дубль, але цього разу голкіпер фінів був на місці.

Франція здобула переконливу перемогу над фінами на виїзді – 0:2. Французи поїдуть у Катар, а Фінляндія пролетіла повз плей-офф відбору на чемпіонат світу.

Фінляндія – Франція відеоогляд матчу