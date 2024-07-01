Франція відкриває рахунок матчі: відео автоголу Вертонгена

У понеділок, 1 липня, відбуваються чергові матчі 1/8 фіналу на Євро-2024. В одному з них збірна Франції протистоїть Бельгії.

Гра відбувається у німецькому Дюссельдорфі. Національні команди Франції та Бельгії змагаються за вихід у чвертьфінал, пише 24 канал.

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Гол від Франції

На 85-й хвилині Коло-Муані пробив з правого флангу і м'яч, відрекошетивши від гравця збірної Бельгії, залетів прямо у ворота.

Відзначимо, що сьогодні, 1 липня, відбудеться також матч Португалія – Словенія о 22:00 за київським часом.