"Імператор" повертається": розмова з Моурінью може повернути у Рому клубну легенду

У структурі італійської Роми гряде легендарний "трансфер". Колишній капітан та нападник "вовків" Франческо Тотті близький до повернення у рідний клуб.

Франческо Тотті заінтригував своїм поверненням на домашній стадіон Роми "Стадіо Олімпіко". Колишній форвард "вовків" розповів, що мав розмову з головним тренером команди Жозе Моурінью, який висловив своє бажання повернути легенду в італійський клуб.

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Чекаємо на легендарне повернення у Рим

Моурінью запевнив, що у клубі потрібна бути людина, яка буде матиме потужний голос та вплив на публіку. "Особливий" скаржився, що він на самоті захищає команду і намагається воювати проти необ'єктивного суддівства під час матчів Роми, але на користь суперника.

Я бачив всі ці написані історії. Моурінью справді дещо сказав мені, але почекаймо і подивимося, що станеться. Наступного року я, можливо, вже буду на "Олімпіко",

– сказав Тотті.

Відзначимо, що влітку 2017-го року Тотті, якого римські фани називали "Імператор", повішав бутси на цвях. На стадіоні було зворушливе прощання. Футболіст не стримав сліз.

Після закінчення футбольної кар'єри Франческо почав займатись благодійністю, знімався у рекламі і кіно.

Головні здобутки у кар'єрі Франческо Тотті