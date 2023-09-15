"Імператор" повертається": розмова з Моурінью може повернути у Рому клубну легенду
Джерело:Football Italia
У структурі італійської Роми гряде легендарний "трансфер". Колишній капітан та нападник "вовків" Франческо Тотті близький до повернення у рідний клуб.
Франческо Тотті заінтригував своїм поверненням на домашній стадіон Роми "Стадіо Олімпіко". Колишній форвард "вовків" розповів, що мав розмову з головним тренером команди Жозе Моурінью, який висловив своє бажання повернути легенду в італійський клуб.
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Чекаємо на легендарне повернення у Рим
Моурінью запевнив, що у клубі потрібна бути людина, яка буде матиме потужний голос та вплив на публіку. "Особливий" скаржився, що він на самоті захищає команду і намагається воювати проти необ'єктивного суддівства під час матчів Роми, але на користь суперника.
Я бачив всі ці написані історії. Моурінью справді дещо сказав мені, але почекаймо і подивимося, що станеться. Наступного року я, можливо, вже буду на "Олімпіко",
– сказав Тотті.
Відзначимо, що влітку 2017-го року Тотті, якого римські фани називали "Імператор", повішав бутси на цвях. На стадіоні було зворушливе прощання. Футболіст не стримав сліз.
Після закінчення футбольної кар'єри Франческо почав займатись благодійністю, знімався у рекламі і кіно.
Головні здобутки у кар'єрі Франческо Тотті
- До цього мав дуже успішну кар'єру, яку віддав лише одній команді – рідній Ромі. За головну команду "вовків" виступав із січня 1993-го року.
- У футболці римського гранда провів 783 матчі, у яких наколотив 307 голів та віддав 208 результативних передач.
- Разом із Ромою Тотті завоював 5 трофеїв – одного разу був чемпіоном Італії, здобув по дві перемоги у Кубку та Суперкубку країни.
- У сезоні-2006/2007 Тотті був найкращим бомбардиром Серії А – 26 м'ячів. У 2006-му у складі збірної Італії був чемпіоном світу.