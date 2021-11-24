Бензема засудили до в'язниці через шантаж з інтимним відео перед матчем з Шерифом

Футболіста мадридського Реала та збірної Франції Каріма Бензема засудили до одного року в'язниці, але умовно. Справа стосується шантажу експартнера за національною командою Матьє Вальбуена.

Шантаж із інтимним відео

Футболіст має також сплатити штраф у розмірі 75 тисяч євро. За свою провину Бензема отримав максимальне покарання.

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Форварда визнали винним у співучасті у спробі шантажу. Проте зазначається, що він не усвідомлював злочинного характеру своїх дій.

Зазначається, що гравець Реала збирається оскаржити це рішення.

У 2015 році Каріма звинувачували в тому, що він був посередником між шантажистами та нинішнім півзахисником Олімпіакоса Вальбуена. Він схиляв колишнього товариша зі збірної Франції Жеремі Матьє до виплати грошей за відео інтимного характеру, на якому він нібито був зображений.

Однак той відмовився йти на контакт і подав до суду на партнера по збірній. Також колишній гравець Марселя та московського Динамо не захотів помиритися зі своїм колегою.

Ця ситуація неабияк повпливала на кар'єру футболіста. Оскільки через цей скандал він пропустив Євро-2016. Також через інцидент Бензема не поїхав і чемпіонат світу 2018 року. Проте після нього почав викликатися до національної команди.

Наразі не відомо, чи вплине покарання на подальші виступи за збірну Франції.