Форварда ПСЖ пограбували на 400 тисяч євро, поки його команда грала на виїзді

Нападник французького ПСЖ Мауро Ікарді став жертвою грабіжників. Його будинок пограбували, поки гравець відправився на матч.

Джерело: L'Equipe

Мауро Ікарді проживає у місті Неї-сюр-Сен, що є передмістям Парижа. У неділю, 31 грудня, він зіграв матч за ПСЖ проти Лор'яна.

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На гру команда відправилася за день до цього – 30 січня. І саме тоді до будинку Ікарді пробралися грабіжники. Потрапили вони всередину, розбивши одне з вікон.

Грабіжникам вдалося заволодіти майном на суму в 400 тисяч євро. Така велика сума пояснюється тим, що вони викрали чимало коштовностей, і тому числі годинники. А також дизайнерський одяг.

Це не перший випадок пограбування футболістів ПСЖ. За тиждень до цього будинок голкіпера клубу Серхіо Ріко теж обікрали. В нього викрали 25 тисяч євро, годинник та прикраси.

Відзначимо, що виїзд ПСЖ до Лор'яна видався вкрай невдалим. Лідер чемпіонату зазнав сенсаційної поразки від аутсайдера. паризькій команді двічі вдалося забити (Неймар відзначився з пенальті в обох випадках). Але на 90+1 хвилині Моффі забив третій гол у ворота ПСЖ та вирвав для своєї команди перемогу. А ПСЖ опустився з першого місця на третє у турнірній таблиці.