Український нападник Юрій Яковенко відзначився черговим голом у футболці "Есб'єрга". Цей удар став десятим результативним у активі футболіста цього сезону.

27-й тур чемпіонату Данії розпочався матчем, де "Есб'єрг" приймав "Рандерс", пише 24 канал.

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Шалена результативність українця

У складі господарів вийшов український форвард Юрій Яковенко та допоміг команді здобути важливу перемогу. На 17-й хвилині зустрічі українцю вдалось засмутити голкіпера суперників та зробити рахунок на табло – 2:0.

Підкреслимо, що цей гол став десятим результативним ударом Яковенка у 30 матчах сезону.

Додамо, що матч для команди українця видався непростим. Гості за рахунку 0:3 відіграли два голи і мали шанси зрівняти рахунок у матчі. Лише в кінцівці матчу пропустили результативну контратаку суперника, яка поставила крапку у матчі. Підсумковий рахунок зустрічі – 4:2.

Гол Яковенка-молодшого у матчі дивіться відео:

Що відомо про Юрія Яковенка