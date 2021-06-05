Форвард Аякса може переїхати у Шахтар

Новоспечений тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі активно працює над підсиленням складу. "Гірники" зацікавились нападником Аякса Лассіною Траоре.

Підсилення для Шахтаря

У шорт-лист потенційних трансферів Шахтаря потрапляє все більше футболістів. Цього разу в око "гірників" потрапив форвард нідерландського клубу.

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Не лише на футболістах колишнього клубу акцентує свою увагу тренер донеччан Роберто Де Дзербі. 41-річний наставник зацікавився футболістом Аякса Лассіною Траоре. Поки що мова йде тільки про інтерес. Конкретних кроків для підписання Траоре Шахтар ще не робив.

У сезоні-2020/2021 Траоре провів за нідерландців 29 матчів в усіх турнірах, у яких забив 10 голів та віддав 9 асистів. Портал Transfermarkt оцінює вартість футболіста у 6,5 мільйона євро. Його контракт із Аяксом розрахований до кінця червня 2022 року.