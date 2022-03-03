Формула-1 розірвала контракт на проведення гран-прі Росії

Формула-1 оголосила про розірвання договору на проведенні гран-прі Росії. Російський етап, раніше виключений з календаря сезону-2022, не повернеться до чемпіонату світу 2023 року і надалі.

Росія більше не побачить Формулу-1

Угоду анульовано загалом, за якою з 2023-го по 2025 рік етап мав проводитися під Санкт-Петербургом.

До слова Я всім серцем підтримую відважних людей України, – 7-разовий чемпіон світу у Формулі-1

"Формула-1 може підтвердити, що вона розірвала контракт із промоутером гран-прі Росії. Це означає, що в майбутньому Росія не проводитиме гонку", – каже коротка заява Формули-1.

2022 року Гран-прі Росії Формули-1 мав востаннє пройти на "Сочі Автодромі" перед переїздом на нову трасу "Ігора Драйв" у Ленінградській області. Діючий контракт між компанією-промоутером "Росгонки" та Формулою-1 діяв до кінця 2025 року.

Гран-прі Росії проводився з 2014 року, всі перегони проходили на трасі у Сочі. У всіх гран-прі переможцями ставали представники Mercedes.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!