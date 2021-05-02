Хемілтон і Ферстаппен розіграли перемогу на гран-прі Португалії, вдалий виступ Alpine

У Портімані в неділю, 2 травня, відбулося гран-прі Португалії Формули-1 сезону-2021. Перемогу в гонці здобув Льюїс Хемілтон, який вдруге у сезоні фінішував першим. Другим став Макс Ферстаппен, а третім – Валттері Боттас.

Результати гран-прі Португалії (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон (Mercedes)

2. Макс Ферстаппен (Red Bull)

3. Валттері Боттас (Mercedes)

4. Серіхо Перес (Red Bull)

5. Ландо Норріс (McLaren)

6. Шарль Леклер (Ferrari)

7. Естебан Окон (Alpine)

8. Фернандо Алонсо (Alpine)

9. Даніель Ріккардо (McLaren)

10. П'єр Гаслі (Alpha Tauri)

Варте уваги Річниця смертельної аварії Сенни – як розбився легендарний гонщик: моторошне ретровідео

Хід гонки

Старт гонки виявився досить спокійним: трійка лідерів Боттас, Хемілтон і Ферстаппен зберегли свої місця. Натомість Сайнс обійшов Переса, а Норріс пройшов Окона.

Та вже на другому колі вимушений був зійти Кімі Ряйкконен. "Айсмен" на прямій в'їхав у колесо партнера по Alfa Romeo Антоніо Джовінацці. Переднє антикрило Кімі поламалося і він зійшов з гонки. На трасі з'явився автомобіль безпеки.

На 7 колі відбувся рестарт гонки: Ферстаппен відразу пройшов Хемілтона, який проспав прискорення Макса. Відразу на 4 місце підійнявся Норріс. Британець пройшов Сайнса та Переса.

Якісь проблеми виникли в Сайнса: іспанець опустився на 6 сходинку. Натомість його партнер по Ferrari Леклер пройшов Окона – 7 сходинка.

На 10 колі Боттас, Ферстаппен і Хемілтон були в зоні DRS. Макс не зміг скористатися своїм антикрилом, що не скажеш про Хемілтона: британець на 11 колі пройшов пілота Red Bull.

Даніель Ріккардо з McLaren, який провалив кваліфікацію, вже до 20 кола вийшов на 10 місце: австралієць стартував лишень 16. Серіхо Перес на 15 колі повернув собі 4 місце: мексиканець на прямій завдяки DRS пройшов Норріса.

На 20 колі Хемілтон вийшов у лідери гонки. Завдяки використанню DRS на прямій Льюїс зрівнявся з Боттасом та пройшов фіна по зовнішній траєкторії. Обидва пілоти Mercedes вели обережну боротьбу, щоб не зіткнутися.

На 22 колі Сайнс першим зайшов на піт-стоп. Вже на наступному колі у бокси почали заїжджати інші гонщики, зокрема й Норріс. Завдяки більш ранньому піт-стопу Сайнс наблизився до Норріса й перебував у зоні DRS. Першу ж атаку іспанця гонщик McLaren витримав, після чого більше не дав шансу Карлосу.

Лідери гонки намагалися протриматися на трасі якнайдовше і тільки на 36 колі Ферстаппен заїхав у бокси по свіжий комплект жорсткої гуми. Що цікаво, інші пілоти отримали м'яку гуму.

На наступному колі на піт-стоп пішов Боттас і також отримав хард. Завдяки ранньому піт-стопу Ферстаппен пройшов Боттаса: у пілота Red Bull була більш прогріта гума. Згодом по жорстку гуму заїхав і Хемілтон.

Позаду топ-10 стався розмін позиціями між Леклером та Сайнсом: Шарль пройшов іспанця. Сайнс досить швидко пропустив ще й Естебана Окона. Натомість Леклер почав скорочувати відставання від Норріса.

На 50 колі у топ-10 вже перебували два невдахи кваліфікації. Окрім Ріккардо, який утримував 9 місце, на 10 сходинку вийшов Фернандо Алонсо. На 51 колі Алонсо пройшов Ріккардо!

Лідерство у гонці до 51 кола утримував Перес, поки його не пройшов Хемілтон. "Чеко" тільки на 52 колі зайшов на піт-стоп. Одночасно з цим пілот Haas росіянин Микита Мазепін отримав 5 секунд штрафу за ігнорування синього прапора.

На 58 колі Алонсо пройшов Сайнса у боротьбі за 8 сходинку. На останніх колах Сайнс вибув з топ-10: іспанця пройшов Ріккардо та П'єр Гаслі.

За 2 кола до завершення гонки Боттас змінив гуму, отримавши м'який комплект. Це було зроблено, щоб Боттас зміг набрати очко за найшвидше коло. Ідентичне рішення прийняли у Red Bull, запросивши у бокси Ферстаппена. Найкраще коло залишилося за пілотом Red Bull!