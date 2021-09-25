Формула-1: Норріс сенсаційно взяв перший поул у кар'єрі, Расселл стартуватиме третім

Британський пілот McLaren Ландо Норріс вперше у кар'єрі здобув поул. Норріс переміг у кваліфікації гран-прі Росії сезону-2021.

Боротьба у перших сегментах

Кваліфікація у Сочі була під загрозою зриву через погану погоду. Сильна злива завадила провести третю практику та декілька інших гонок. Однак перед самою кваліфікацію дощ вщух.

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Перший сегмент кваліфікації минув на вкрай мокрій трасі, тому гонщики не змогли витиснути максимум зі своїх болідів. Жодного кола не проїхав Макс Ферстаппен, на боліді якого замінили силову установку, й тому пілот Red Bull стартуватиме останнім.

Компанію Ферстаппену в останньому ряду складе Шарль Леклер, який отримав ідентичне покарання, але вирішив проедмонструвати швидке коло.

Перший сегмент не змогли подолати пілоти Haas та Alfa Romeo. Слід зауважити, що росіянин Микита Мазєпін осоромився перед власними трибунами. Мазєпін за рівних умов програв своєму партнеру по команді Міку Шумахеру аж 4 секунди на одному колі.

Другий сегмент кваліфікації був більш гарячим, адже траса дещо висохла й боліди поїхали швидше. Леклер вирішив не виїжджати на трасу. Натомість у фінал не змогли вийти Ніколс Латіфі, Юкі Цунода, П'єр Гаслі та Себастьян Феттель.

Драматична боротьба за поул

У фіналі кваліфікація траса висохла й Джордж Расселл з Williams першим перейшов на "сліки". Після нього це зробив Карлос Сайнс та інші пілоти.

Завдяки тому, що Норріс, Сайнс та Расселл першими заїхали по нову гуму, вони встигли її прогріти та продемонструвати кращий час за суперників.

Спершу найкращий час продемонстрував Сайнс, проте Норріс відразу відібрав в іспанця потенційно перший поул у кар'єрі. А Рассел взагалі несподівано продемонстрував третій час, випередивши Льюїса Хемілтона.

Британець під час заїзду на піт-лейн влетів у стіну та поламав крило. Також під час швидкого кола Хемілтона розвернуло й він знову в'їхав у стіну.

Результати кваліфікації (топ-10)

1. Ландо Норріс

2. Карлос Сайнс

3. Джордж Расселл

4. Льюїс Хемілтон

5. Даніель Ріккардо

6. Фернандо Алонсо

7. Валттері Боттас

8. Ленс Стролл

9. Серхіо Перес

10. Естебан Окон