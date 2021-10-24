Формула-1: Ферстаппен у напруженій боротьбі виграв кваліфікацію гран-прі США
24 жовтня 2021 , 12:22Читать новость на русском
Джерело:24 канал
У ніч із 23 на 24 жовтня в Остіні на трасі Америк відбулася кваліфікація гран-прі США. Макс Ферстаппен став переможцем стартів.
Кваліфікація Гран-прі США
Лідеру загального заліку Формули-1 Ферстаппену вдалося випередити свого головного конкурента Льюїса Хемілтона з Mercedes на 0,209 секунди.
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Третє місце посів мексиканець Серхіо Перес. Mercedes Валттері Боттас показав четвертий час, однак він буде стартувати дев'ятим. А все через штраф, пов'язаний із заміною двигуна внутрішнього згоряння.
Тож четвертим на старт гран-прі США вийде Шарль Леклер з Ferrari. А напарник монегаска Карлос Сайнс стартує п'ятим.Головна гонка гран-прі США відбудеться у неділю, 24 жовтня, початок – о 22:00.
Окрім гран-прі США, у сезоні-2021 залишилося ще 5 етапів:
- Мексика 5 – 7 листопада;
- Бразилія 12 – 14 листопада;
- Катар 19 – 21 листопада;
- Саудівська Аравія 3 – 5 грудня;
- Абу-Дабі 10 – 12 грудня.