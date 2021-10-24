Формула-1: Ферстаппен у напруженій боротьбі виграв кваліфікацію гран-прі США

24 жовтня 2021 , 12:22
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Джерело:

24 канал

У ніч із 23 на 24 жовтня в Остіні на трасі Америк відбулася кваліфікація гран-прі США. Макс Ферстаппен став переможцем стартів.

Кваліфікація Гран-прі США

Лідеру загального заліку Формули-1 Ферстаппену вдалося випередити свого головного конкурента Льюїса Хемілтона з Mercedes на 0,209 секунди.

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Третє місце посів мексиканець Серхіо Перес. Mercedes Валттері Боттас показав четвертий час, однак він буде стартувати дев'ятим. А все через штраф, пов'язаний із заміною двигуна внутрішнього згоряння.

Тож четвертим на старт гран-прі США вийде Шарль Леклер з Ferrari. А напарник монегаска Карлос Сайнс стартує п'ятим.

Головна гонка гран-прі США відбудеться у неділю, 24 жовтня, початок – о 22:00.

Окрім гран-прі США, у сезоні-2021 залишилося ще 5 етапів:

  • Мексика 5 – 7 листопада;
  • Бразилія 12 – 14 листопада;
  • Катар 19 – 21 листопада;
  • Саудівська Аравія 3 – 5 грудня;
  • Абу-Дабі 10 – 12 грудня.
Автор: Дарина Жданович