Тренер легендарного футбольного клубу прийшов на свою презентацію з українським прапором

У день, коли російські терористи здійснили масований обстріл України, нашій країні дуже потрібна підтримка цивілізованого світу. Красивий жест у цьому напрямку зробив новий головний тренер Мілана Паулу Фонсека.

У понеділок, 8 липня, відбулася презентація португальського спеціаліста як керманича "россонері". На своїй першій пресконференції в новому статусі наставник мав український атрибут.

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Красивий жест

На важливий для себе захід Паулу Фонсека прийшов зі значком прапора України на піджаку. Таким чином він вкотре нагадав світу про війну у країні, в якій португалець провів три роки, очолюючи Шахтар.



Фонсека на презентацію прийшов зі значком прапора України / Фото Getty Images

Перші слова Фонсеки на презентації

На пресконференції португальський тренер подякував клубу за довіру та поділився своїми амбіційними очікуваннями від нового етапу у своїй кар'єрі.

"Хочу подякувати всім за те, як мене прийняли, а також клуб за довіру та роботу. Дуже мотивований, схвильований і впевнений у тому, що зроблю тут чудову роботу. Знаю, що приходжу до клубу, який хоче перемагати, був у музеї та бачив історію Мілана. Маю великі амбіції, хочу бути частиною цієї історії.

Ібрагімович також показав мені місце для нових трофеїв – хочу стати частиною цієї історії. Готовий почати цю подорож, мені не терпиться почати працювати. Мушу сказати, що я тут ще й тому, що дуже вірю у гравців, які у нас є. Але й вважаю, що кілька гравців нам треба ще. Не так багато, але правда, кілька позицій треба підсилити", – сказав Фонсека.

. Дружина Паулу Фонсеки є українкою. У пари є двоє дітей – Мартін і Крістіан.

Нагадаємо, що 51-річний фахівець підписав контракт із Міланом до 2027 року. У минулому сезоні він працював у Ліллі, з яким посів четверте місце в чемпіонаті Франції, а також дійшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.