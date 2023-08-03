Футболістка збірної України прокоментувала фейк газпромівського Зеніта про співпрацю з її клубом

Росія поширила черговий фейк у спортивному просторі. Жіноча команда газпромівського Зеніта ще у червні 2023 року оголосила про співпрацю з турецьким Фомгет, але ця угода існувала лише у голові росіян.

Турецький клуб виступив із офіційною заявою після новин укрЗМІ про продовження контракту із українками Ольгою Овдійчук і Яною Деркач. Нинішній клуб наших дівчат немає жодних контактів із командою ворожої країни.

До теми Фейк окупантів: клуб українських футболісток зруйнував міф про співпрацю з Зенітом

Овдійчук: У нас чітка українська позиція проти країни-агресора

Фомгет поділяє позицію своїх українських легіонерок щодо країни-агресора. А інформація про співпрацю із Зенітом, яку росіяни виставили ще 16 червня, лише черговий фейк ворога. Ольга Овдійчук у коментарі сайту 24 Каналу ще раз підтвердила свою та партнерки по команді Деркач патріотичну позицію щодо війни проти Росії.

Також футболістка збірної України зауважила, що у контракті є пункт, якщо турецький клуб розпочинає співпрацю із командою країни-окупанта, то угода автоматично та в односторонньому порядку буде розірвана.

У нас чітка українська позиція проти країни-агресора та все що пов’язане з повномасштабним вторгненням! Щодо співпраці з російськими спонсорами, клубами, рекламами тощо! Також в контракті є пункт, якщо клуб починає співпрацю з вище сказаним, то контракт автоматично і в односторонньому порядку припиняє свою дію!

– відповіла футболістка.

Спортивна редакція 24 Каналу перепрошує у футболісток за новину про співпрацю Фомгет із Зенітом. Сподіваємось, що у майбутньому футбольні клуби будуть одразу реагувати на нові російські фейки.

Нагадаємо, що Ольга виступає за Фомгет від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, а Деркач – із 2021 року.

Це вже далеко не перший подібний фейк в інфопросторі, який стосується українських спортсменок. Нещодавно росіяни поширили неправдиву обкладинку французької газети Charlie Hebdo із Ольгою Харлан. Було це після скандального ЧС-2023. Начебто видання висміює українку, яка відмовилась тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

На фейковій обкладинці Харлан зображена в агресивно потворному вигляді. Навпроти нашої шаблістки намальована привітна Смірнова, яка з подивом спостерігає за агресією Ольги. Росіяни ще й провокативно підписали малюнок: "Справжня гордість своєї країни".