Фоден мало не побився в перерві боксерського поєдинку, його мамі завдали удар в обличчя

Футболіст Манчестер сіті Філ Фоден потрапив у неприємну ситуацію. Він мало не став учасником бійки. Хоча найбільше дісталося його матері, яка отримала удар в обличчя.

В суботу, 19 лютого, Філ Фоден відвідав боксерський поєдинок в Манчестері, де головним став бій між Аміром Ханом та Бруком Келлом.

Сталося це після того, як Манчестер Сіті неочікувано вдома програв Тоттенхему, пропустивши вирішальний гол вже у компенсований арбітром час.

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На боксерський бій Фоден відправився зі своєю дівчиною Ребекою та мамою Клер.

Після бою вони в підтрибунних приміщеннях направлялися в одну з кімнат. Саме по дорозі й сталася сутичка з іншими присутніми. Вони почали викрикувати образливі вигуки щодо Фодена.

Саме тоді з кімнати й вийшла Клер, яка вступила в словесну перепалку. В один з моментів вона не витримала та штовхнула чоловіка. Він мало не пав, але втримався на ногах, після чого вирушив рукою вдарити в обличчя жінку.

Після цього почалася сутичка, до якої доєдналися і Фоден зі своєю дівчиною. А також його друзі, які були з ним. Один з них зірвав зі стіни вогнегасник, і декілька разів замахнувся на нападників. Йому вдалося їх відігнати, після чого він кинув його в натовп.

Відео бійки за участі Фодена