Серена Вільямс замість мами: форвард Вест Хема повеселив під час флешмобу на 8 березня – фото

Гравці лондонського клубу провели тренування у футболках на честь близьких їм жінок. Особливо виділився під час цієї акції Майкл Антоніо, який присвятив екіпірування відомій тенісистці.

9 березня Вест Хем проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги конференцій. Суперником лондонців стане кіпрський АЕК з Ларнаки, який на минулій стадії вибив Дніпро-1.

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За день до матчу, 8 березня, на Кіпрі гравці "молотків" провели незвичайне тренування. На честь Міжнародного жіночого дня футболісти одягнули футболки на честь близьких їм жінок – мам, доньок, сестер чи бабусь.

Оригінально підійшов до справи нападник Майкл Антоніо. Замість того, щоб набити на футболку ім'я рідної людини, гравець збірної Ямайки вирішив зробити екіпірування на честь Серени Вільямс.

Сам Антоніо пояснює це тим, що є давнім фанатом тенісистки. Він вважає її найкращою гравчинею в історії тенісу, талановитою особистітю та прикладом для копіювання у світі.

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Відзначимо, що Вест Хем проводить невдалий сезон в АПЛ. Команда Девіда Моєса відчайдушно бореться за виживання, посідаючи 16 сходинку. Відстань від зони вильоту складає всього один бал. Майкл Антоніо у 32 матчах забив 10 голів.

. Серена Вільямс – найуспішніша тенісистка в історії по виграним призовим (майже 95 мільйонів доларів за кар'єру). На її рахунку 73 трофея, у тому числі 23 перемоги на турнірах Grand Slam. Кар'єру американка завершила у 2022 році.