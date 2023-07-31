"Ніколи не пробачимо, ненавидимо всіх вас": ФК Кривбас відреагував на обстріл Кривого Рогу

Криворізький колектив не міг змовчати про біду, яка сталась стосовно їхнього рідного міста. Росіяни - небажані гості на території України.

Російські терористичні війська зранку 31-го липня завдали ракетного удару по Кривому Розі. Ціллю російських окупантів виявилася цивільна інфраструктура.

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Ніколи не пробачимо

Футбольний клуб Кривбас, рідним містом якого є Кривий Ріг, відреагував на черговий терористичний акт країни-агресора. Росіяни влаштували ракетний обстріл міста у Дніпропетровській області. Один зі снарядів влучив в чотириповерхову будівлю навчального закладу, другий – зруйнувала секцію з 4-го по 9-ий поверх житлового будинку. В результаті атаки загинули дві людини, постраждали щонайменше 20. До того ж ще 5-7 людей може бути під завалами. Кривбас ж у свою чергу різко та чітко висловився у сторону терористів. Футбольний колектив у своїх соціальних мережах розмістив короткий, проте усім зрозумілий текст.

31/07/23. Ніколи не пробачимо. Ненавидимо всіх вас. Росія – держава-терорист,

– написав криворізький клуб.

Текст від Кривбасу / інстаграм криворізкого колективу

Нагадаємо, що "червоно-білі" мінімально поступилися у першому офіційному матчі у сезону Олександрії в рамках Української Прем'єр-ліги з рахунком 1:0. Ще з першого тайму на полі залишилось 10 гравців у формі Кривбаса, оскільки один із представників криворізького клубу отримав пряму червону картку. Юрій Вернидуб жорстко висловився про суддівство в Україні після даного епізоду.