Наслідки "русского міра": український клуб показав сумні світлини стадіону після окупації

Російські війська продовжують вбивати мирне населення України та руйнувати інфраструктуру міст, зокрема спортивну. Футбольний клуб із Херсона Кристал показав наслідки повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Херсонський клуб шокував уболівальників станом домашньої арени "Кристал", яка вміщує 3,4 тисячі глядачів. Кристал показав, яким стадіон був у мирний час та після повномасштабного вторгнення окупантів в Україну.

Оце так Гент видалив ганебну дезінформацію про Зорю, яку назвав російськоорієнтованим клубом

На це навіть сумно дивитись

У клубі зворушливо назвали свій стадіон "своїм домом".

Наш дім. До приходу руськава міра і після,

– підписали світлини у клубі.

Ось такий вигляд мала херсонська арена до 24 лютого 2022 року:



Стадіон Кристала до 24 лютого 2022 року / Фото Максима Єфіменка

А ось такий вже після "русского міра":



Стадіон Кристала після окупації / Фото Максима Єфіменка

Як бачимо, по новій світлині, що на відновлення стадіону у Херсоні піде не один місяць. Окупанти зруйнували його та продовжують це робити досі. Загарбники знищили не лише газон, які під час окупації працівники стадіону не мали можливості доглядати, а й прилеглі до арени приміщення.

Наприкінці березня 2022 року на офіційному сайті Кристала з'являлась інформація про прибирання місцевого стадіону.

Херсон продовжує потерпати від обстрілів, адже лівобережжя Херсонщини продовжує перебувати під окупацією ворога. ЗСУ роблять усе, аби якомога швидше повернути під контроль Україну тимчасово окуповані Росією українські землі.

Відзначимо, що футболіст Кристала, якому вдалось вибратись із окупації, Віктор Мартян змінив футбольний м'яч на захист рідної країни.

Також раніше адміністратор та пресаташе херсонського клубу Микола Комаренко розповів, що ховав ігрову форму Кристала, аби росіяни не використали її у цілях пропаганди.

У серпні 2023-го Кристал зібрав 200 тисяч гривень на допомогу українській армії.

Кристал є фіналістом Кубка Другої ліги України, переможцем третьої за силою ліги країни та чотири рази здобував "срібло" Другої ліги. Херсонський клуб через певні причини декілька разів знімався із розіграшу Другої ліги України.