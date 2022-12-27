З прицілом під УПЛ: Карпати орендували нападника, який не підійшов Вернидубу

Львівські Карпати оголосили про оренду форварда Олексія Хобленка. Він став першим новачком "зелено-білих" під час зимового трансферного вікна.

Карпати орендували Хобленка в криворізького Кривбасу на пів року, але оренда передбачає можливість повноцінного викупу 28-річного футболіста після завершення оренди.

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Контракт між львівським клубом та Хобленком набирає чинності 1 січня.

Що відомо про Хобленка

Нагадаємо, Карпати виступають в Першій лізі та ведуть боротьбу за підвищення у класі. За підсумками першої половини сезону, вони зуміли пробитися до "чемпіонської групи", команди якої й розіграють путівки в УПЛ. Напряму туди вийдуть команди, які посядуть два перші місця. Команди на третьому та четвертому місцях в турнірній таблиці зіграють перехідні матчі з командами УПЛ.

Хобленко є вихованцем київського Динамо. Але за основу "біло-синіх" Хобленко так і не зіграв, а в УПЛ дебютував у складі ужгородської Говерли.

Наступні три сезони форвард провів у складі одеського Чорноморця, після чого вирушив закордон, де грав за польський Лех із Познані та Динамо-Брест, з яким виграв чемпіонат та Суперкубок Білорусі.

У 2020-му нападник повернувся в Україну і виступав за Дніпро-1, а згодом переїхав у норвезький Стабек. Також в активі Олексія є виступи за естонську Левадію.

Влітку 2021-го Хобленка орендував, а пізніше і викупив Кривбас. У поточному сезоні форвард провів 8 матчів за криворіжців в УПЛ та відзначився одним забитим м’ячем.