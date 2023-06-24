Бан продовжили: Міжнародна федерація волейболу виключила зі свого рейтингу Росію та Білорусь

Деякі міжнародні федерації зберігають свою мудру позицію щодо ворожих країн. Однією з таких виявилась федерація волейболу (FIVB).

Відбулось засідання адміністративно ради Міжнародної федерації волейболу. Його підсумком стало продовження бану для російських та білоруських команд.

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FIVB ще й прибрала ці ворожі країни зі свого рейтингу, а усі їх бали були заморожені. Здоровий глузд волейбольної асоціації переважає над абсурдними рекомендаціями Міжнародного олімпійського комітету. Натомість МОК не лише роздає поради, а й роздумує, як допустити представників країн-агресорів на Олімпіаду-2024 у Париж.

Відзначимо, що дане рішення стосується не лише традиційного волейболу у залі, а й пляжного волейболу та волейболу на снігу.

Це рішення позитивно вплине на місця українських збірних у світовому рейтингу. Тепер чоловіча команда повинна стати 14-ю, а жіноча – 21-ю.

Нагадаємо, що через попереднє відсторонення від FIVB Росія втратила право на проведення чемпіонату світу-2022, а замість неї туди поїхала Україна та дійшла до історичного чвертьфіналу змагань.

У 2022 році Росія втратила право на проведення ЧС, а також замість неї на турнірі взяла участь Україна, де дійшла до 1/4 фіналу.