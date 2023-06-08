Врятували сезон: Вест Хем вирвав перемогу у Фіорентини в бойовому фіналі Ліги конференцій

Англійці не виглядали краще за своїх опонентів з Італії, але змогли таки вибороти третій за рангом єврокубок. Антигероєм став капітан "фіалок" Крістіано Бірагі, якому ще і від фанатів суперника дісталось.

Фіорентина – Вест Хем 1:2

Гол: Бонавентура, 67 – Бенрахма, 62 (пен), Боуен, 90.

У столиці Чехії Празі пройшов фінал другого в історії розіграшу Ліги конференцій УЄФА. У вирішальній грі третього за рангом єврокубка зійшлись італійська Фіорентина та англійський Вест Хем, пише 24 канал.

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Обидва клуби з самого початку були серед фаворитів турніру, хоча у чемпіонаті вони виступили невдало. Фіорентина завершила Серію А восьмою, а Вест Хем фінішував в АПЛ 14-им.

Шанс на перший євротрофей за півстоліття

Тому фінал Ліги конференцій розглядався для Фіорентини та Вест Хема як можливість потрапити у єврокубки на наступний сезон. Переможець турніру автоматично отримує від УЄФА пряму путівку у груповий раунд Ліги Європи.

Обидва клуби мають у своєму активі по одному єврокубку, але славетні часи суперників залишились у далекому минулому. Вест Хем двічі виходив у фінал Кубка володарів Кубків і став переможцем турніру у 1965-му (2:0 проти Мюнхена-1860).

У Фіорентини ж було чотири фінали різних турнірів. Був навіть фінал Кубка європейських чемпіонів (попередник Ліги чемпіонів) у 1957-му, але тоді італійці поступились Реалу (0:2). А ось у 1961-му "фіалки" змогли взяти Кубок володарів Кубків, двічі здолавши Рейнджерс (2:0 та 2:1).

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Наставник Фіорентини Вінценцо Італьяно здивував стартовим складом. Коуч залишив на заміні головного бомбардира команди Артура Кабрала, віддавши перевагу екснападнику Реала Луці Йовичу. Також в центрі захисту з'явився зазвичай запасний Лука Раньєрі.

Накал пристрастей у першому таймі

Букмекери оцінювали шанси команд як майже рівні. У першому таймі ігрова перевага була на боці Фіорентини. Втім реальних моментів було небагато, натомість гравці чимало боротьби.

Не залишились осторонь накалу і вболівальники Вест Хема. Вони закидали Крістіано БІрагі келихами з пивом і один із них розбив капітану голову. Втім медики привели італійця до ладу, а суддя відновив гру за кілька хвилин.

Основні ж події команди відклали на другий тайм. Одним із антигероїв став як раз Бірагі. Спочатку лівий захисник зіграв рукою у своєму майданчику і Бенрахма впевнено реалізував пенальті.

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Після цього Фіорентина мала куди більше моментів і доволі швидко зрівняла. Ніко Гонсалес скинув на Бонавентуру, той знайшов момент для удару з-під захисника і вразив дальній кут.

Крістіано Бірагі: від жертви до антигероя

"Фіалки" були ближчими до перемоги, тоді як Вест Хем був згоден на овертайми. Моменти мали Сапонара, Амрабат та Кабрал, але все ж фортуна відвернулась від Фіорентини.

На останній хвилині основного часу Пакета запустив Боуена сам-на-сам із Терраччано і тут Бірагі впустив Джарода та не залишив його в офсайді. Вінгер успішно реалізував вихід.

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Вест Хем виходить у Лігу Європи

Часу на те, щоб зрівняти рахунок, у Фіорентини вже було обмаль. Таким чином, попри непереконливу гру Вест Хем таки став переможцем Ліги конференцій та зіграє наступного сезону в Лізі Європи.

Для Девіда Моєса це лише другий трофей в кар'єрі. Першим для шотландця був Суперкубок Англії-2013. А ось Андрій Ярмоленко може кусати лікти, адже залишив Вест Хем минулого літа.