Мілан у результативні перестрілці переміг Фіорентину: відео

Мілан 21 березня зіграв на виїзді проти Фіорентини у 28 турі італійської Серії А. "Россонері" вирвали перемогу у матчі з п'ятьма голами.

Фіорентина – Мілан 2:3

Голи: Пульгар, 17, Рібері, 51 – Ібрагімович, 9, Діас, 57, Чалханоглу, 72

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Ібрагімович вийшов у стартовому складі "россонері" та вже на 9-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі. Швед отримав закидання поблизу штрафного після позиційної атаки та вийшов переможцем із дуелі з голкіпером – 0:1. Захисники сигналізували про офсайд у Златана, але судді не угледіли нічого подібного.

Не довго "фіалки" програвали супернику. Вже через вісім хвилин вони зрівняли рахунок. Пульгар взявся виконувати штрафний та із незручного кута наважився на удар. Футболіст не прогадав, з цим ударом не зміг впоратись Доннарумма, хоча доторкнувся пальцями до м'яча – 1:1.

"Вічний" Рібері та рятівник Чалханоглу

Справжній шедевр міг вдатись Пассельї. Центрбек перебував спиною до володінь суперника, але п'ятою примудрився пробив у сторону воріт Мілана. Лише каркас врятував володіння "россонері".

Свій вбивчий момент змарнувала команда Стефано Піолі. Ібрагімович парашутом перекинув голкіпера – поперечина взяла на себе удар нападника.

По перерві обидва клуби забили швидкі голи. Першими у другій 45-хвилинці вперед вийшли господарі. "Вічний" Рібері отримав скидання від Влаховича та розстріляв ворота – 2:1.

Вже через шість хвилин гості зрівняли рахунок. Діас виявився найспритнішим у штрафному майданчику суперника після подачі з кутового та впритул закотив м'яч у володіння Фіорентини – 2:2.

У середині другого тайму Чалханоглу ударом у дальній кут вирвав для команди перемогу – 2:3 успіх святкували футболісти Мілана.

Після звитяги "россонері" із 59 очками йдуть другими, поступаючись лідеру Інтеру лише 6 очками. Фіорентина розташовується на 14 місці, у їх активі 29 набраних пунктів.

Фіорентина – Мілан: відеоогляд