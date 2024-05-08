Брюгге заліг на дно: Фіорентина стала першим фіналістом Ліги конференцій

У Бельгії місцевий Брюгге та італійська Фіорентина визначили першого фіналіста Ліги конференцій. Ключовим фактором став результат першої зустрічі у Флоренції.

Брюгге – Фіорентина – 1:1

Голи: Ванакен, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

На стадіоні "Ян Брейдел" бельгійський Брюгге приймав італійську Фіорентину в матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій. "Фіалки" мали перевану завдяки домашній перемозі в першій зустрічі з рахунком 3:2.

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Фіорентина пройшла Брюгге на шляху до фіналу Ліги конференцій

Брюге потрібно було обов'язково забивати і ця місія була втілена в життя на 20-й хвилині. Ванакен вирізав подачу від лівого кута штрафного майданчика до зони перед воротарським, де Де Кейпер точно пробив у дальній кут воріт.

Незадовго до перерви Фіорентина була близька до голу. Белотті скинув м'яч головою до центрального входу до штрафного на Куаме, а той як вгатив у ліву дев'ятку, але влучив у верхній каркас, рикошет від якого впав на лінію.

У другому таймі "фіалки" грали краще, однак довгий час їм не щастило. Каркас воріт врятував Брюгге на 74-й хвилині: Бірагі потужно вгатив із штрафного в центральній зоні в лівий верхній кут, але м'яч відскочив від поперечки. Згодом удар Куаме прийняла на себе стійка.

А на 82-й хвилині рефері призначив пенальті. Додо кинув аут із правого флангу, Ніко боковими ножицями перевів м'яч на ближню, де Мехеле влучив ногою по голові Нзоли.

Виконав одинадцятиметровий удар Бельтран, який точно пробив у лівий нижній кут. Як наслідок, 1:1 і Фіорентина завдяки перемозі в першій зустрічі стала першим фіналістом Ліги конференцій.

У фіналі єврокубку "фіалкам" протистоятиме переможець протистояння між грецьким Олімпіакосом та Астон Віллою. Перша зустріч в Англії завершилася перемогою греків із рахунком 4:2.