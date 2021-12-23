У Фінляндії перед хокейним матчем замість гімну Білорусі увімкнули гімн Палау: відео інциденту

Мінське Динамо у черговому матчі КХЛ програло у середу ввечері в гостях фінському Йокеріту в овертаймі (1:2). Матч відзначився скандалом: перед початком зустрічі господарі замість гімну Білорусі включили гімн Палау.

У твіттері фінської команди інцидент пояснили технічною помилкою.

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"Через технічну проблему замість гімну Білорусі прозвучав не той гімн. Йокерит глибоко шкодує про те, що сталося. Вибачення були принесені клубом і безпосередньо команді Динамо", – йдеться у повідомленні.

Цікаво, що у зв'язку з політичною обстановкою в Білорусі вболівальники Йокерита були категорично проти поїздки своєї команди до Мінська. У результаті фіни не вирушили на гостьову гру, а КХЛ зарахувала для них технічну поразку.

Відео інциденту

Додамо, що гра у Фінляндії завершилася перемогою Йокерита в овертаймі з рахунком 2:1. Фіни йдуть на другому місці у Західній конференції, а Динамо (Мінськ) посідає 8-е місце.

Реакція Білорусі

У Федерації хокею Білорусі після інциденту висловили "глибоке розчарування діями організаторами матчу" та пов'язали інцидент із політикою.

"Минулий сезон вже показав нам схильність фінського клубу до впливу різних політичних сил, крім того, цього сезону представниками фінської сторони також робили спроби штучного нагнітання обстановки навколо матчу Йокерита в Мінську і переведення його зі спортивної в політичну площину. Тому інцидент з невиконанням білоруського гімну виглядає однією з ланок у загальному ланцюзі цих подій", – заявили у Мінську.