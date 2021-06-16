Росія вистраждала перемогу на Євро-2020 у матчі зі скасованим голом Фінляндії: відео

У другому турі групи B 16 червня зустрілися збірні Фінляндії та Росії. Матч видався не надто видовищним – долю зустрічі вирішив єдиний гол росіян наприкінці першого тайму.

Фінляндія – Росія (0:1)

Голи: Міранчук, 42+2

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У матчі першого туру групи B Фінляндія 12 червня зустрілася з Данією та здобула мінімальну перемогу 1:0. Ця зустріч запам'яталася не футболом, а падінням лідера данців Крістіана Еріксена, в якого просто на полі зупинилося серце, на щастя, його врятували.

Зі свого боку збірна Росії грала проти Бельгії. Футболісти країни-агресора не змогли нічого протиставити супернику та розгромно програли з рахунком 3:0. Варто зауважити, що бельгійці навіть не намагались показувати свою кращу гру і перемогли на класі.

Перший тайм матчу

Поєдинок розпочався з володіння ініціативою збірної Росії, однак Фінляндія дуже швидко покарала суперників за зухвалість:

нападник господарів Йоель Пох'янпало, відгукнувшись на подачу партнера з правого флангу, виграв боротьбу в трьох росіян так забив гол головою.

Представників країни-агресора врятував відеоасистент арбітра, який повідомив про офсайд, – взяття воріт скасували.

Після цього моменту фіни віддали м'яч російським футболістам і продовжили гру від оборони. Це призвело до моменту біля їхніх воріт – на 10 хвилині Оздоєв отримав "круглого" в штрафному, але пробив сильно вище воріт.

За декілька хвилин Дзюба спробував на виконання розпечатати ворота Фінляндії з лінії карного майданчика та влучив у стійку. У центрі епізоду опинився лайнсмен, який, піднявши прапорець, зфіксував положення поза грою.

На 20 хвилині лідер атак фінів Йоель Пох'янпало продерся через центр та вибіг сам на сам з Сафоновим, але в останню мить центрбек росіян Дівєєв встиг у підкаті заблокувати удар і перевів м'яч на кутовий.

Всередині першого тайму правий захисник російської збірної Маріо Фернандес у боротьбі отримав травму. На полі з'явилися медики, які протягом кількох хвилин надавали йому допомогу. У підсумку він покинув поле на ношах , а тренер провів заміну.

Протягом наступних 20 хвилин гра дещо заспокоїлася – ініціатива по черзі переходила від однієї команди до іншої. Футболісти створили декілька напівмоментів, але серйозної небезпеки біля воріт Градецкі та Сафонова не було.

Проте, під завісу першого тайму Фінляндія неуважно зіграла у власному штрафному майданчику проти Міранчука. Він отримав м'яч від Дзюби та обвідним ударом у дальній кут вразив ворота фінської збірної.

Перший тайм матчу Фінляндія – Росія: відео

Друга половина зустрічі

Другий тайм розпочався з моменту лідера атаки Фінляндії Теему Пукі – він ледве не вийшов на рандеву з Сафоновим і спробував забити з лінії штрафного, але йому завадив захисник і м'яч пішов вище.

Через декілька хвилин Пукі вдруге загрожував воротам росіян. Він увійшов до карного майданчика з лівого флангу та наважився на удар – пробив просто в руки голкіперу російської збірної.

На 72 хвилині Росія вибігла в контратаку і Дзюба зручно викотив "круглого" Кузяєву. Той цілий у дальній, але Градецкі в прекрасному стрибку витягнув м'яч з нижнього кута та врятував свою команду.

Наприкінці зустрічі фінська збірна спробувала піти на фінальний штурм російських воріт. Однак забити не вдалося – у підсумку, поєдинок завершився з мінімальним рахунком 1:0 на користь Росії.