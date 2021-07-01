Фінікс сенсаційно вийшов у фінал НБА вперше за 28 років

Фінікс Санз виграли у Лос-Анджелес Кліпперс у вирішальному протистоянні Західної конференції. Баскетболісти Санз зіграють у фіналі НБА.

Фінікс виграв серію у Кліпперс з рахунком 4:2. Останню перемогу Гравці Санз здобули на паркеті Кліпперс у Лос-Анджелесі.

До слова Один сантиметр відділив Бруклін від виходу у фінал Східної конференції під час кидка Дюранта

Кліпперс – Фінікс 103:130 (29:33, 28:33, 26:21, 20:33)

Клуб з Арізони розгромив Кліпперс у шостій грі та став першим фіналістом НБА сезону-2020/2021.

Кліпперс – Фінікс відеоогляд





Санз оформили перший для себе вихід у фінал НБА з 1993 року. У тому сезоні команда Чарльза Барклі поступилася у вирішальній серії Чикаго Майкла Джордана з рахунком 2:4.

У головній серії року Фінікс зійдеться з переможцем у парі Мілуокі – Атланта. Наразі у цій серії рахунок (2:2).