Збірна України от-от втратить звання чемпіона: відомі фіналісти юніорського чемпіонату світу

Молодіжний чемпіонат світу-2023 в Аргентині підходить до свого кінця. Стали відомі імена команд, які розіграють між собою Кубок Світу.

Збірна Уругваю та Італії вийшли у фінал юніорського Мундіалю. Південна Корея та Ізраїль поборються за бронзові медалі турніру U-20, пише 24 Канал.

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Скривджені Україною та VARом і "сухі" латиноамериканці

Команди подолали довгий шлях до поки що найважливішого матчу у їхній кар'єрі. Збірна Італії відразу вважалась однією з головних фаворитів турніру, на рівні з англійцями, бразильцями та аргентинцями, а от Уругвай належав до тих команд, які можуть "вистрілити" на світовій першості, що їм і вдалося. А от фіналіст минулого розіграшу Південна Корея зменшила свої "забаганки" та обмежилась матчем за третє місце, Ізраїль ж у свою чергу став сенсацією, проте свою звитягу ще варто офіційно затвердити.

Терниста дорога до вирішальної дуелі

На шляху до фіналу збірна Італії подолала груповий етап, зайнявши друге місце у надскладному квартеті, який вони формували разом із Бразилією, Нігерією та Домініканською Республікою (три перші команди завершили етап з 6-ма очками в активі). У першому раунді плей-офф італійці вибили одного зі своїх головних конкурентів збірну Англії (1:2), у чвертьфіналі здолали Колумбію (1:3), а за крок до фіналу виявились сильнішими за Південну Корею (2:1).

Минулого розіграшу Кубка світу, "лазурова команда" у півфінальному матчі поступилась збірній Україні (1:0), яку на останніх хвилинах зустрічі врятував VAR. Згодом "синьо-жовті" стали тріумфаторами турніру в Польщі.

Щодо Уругваю, то колектив зайняв також другу сходинку в груповому етапі, на один бал відставши від англійців (якби латиноамериканці зайняли перше місце в групі, то вони зустрілися б з італійцями ще в 1/8). Квартет Уругвай формував також з Тунісом та Іраком. У першому раунді плей-офф "чарруа" здолали бойову Гамбію (0:1), у чвертьфіналі перемогли США (0:2), а у півфіналі вибили з боротьби за титул Ізраїль (1:0). Таким чином "небесно-блакитні" не пропустили жодного м'яча у плей-офф раунді чемпіонату світу.

Матч за третє місце Мундіалю відбудеться 11-го червня, а от вирішальний поєдинок пройде 12-го червня на Естадіо Уніко Дієго Армандо Марадона, який розташований у Ла-Платі та може вмістити 53 тисячі вболівальників.

Сітка чемпіонату світу / інстаграм Мундіалю