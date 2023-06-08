Від удару Зідана до польоту Бейла в Києві: топ-10 голів у фіналах Ліги чемпіонів – яскраві відео

Часто у вирішальних матчах ЛЧ для команд на перший план виходить результат, а не красива гра. Втім історія знає чимало випадків, коли футболісти доводили фанатів до ейфорії красивими м'ячами. Вашій увазі – найкращі з них.

Вже у суботу, 10 червня, відбудеться фінал Ліги чемпіонів 2022-2023. У битві за головний єврокубок зіграють англійський Манчестер Сіті та ітаілйський Інтер.

До теми Фінал Ліги чемпіонів 2023: все що варто знати про головний матч турніру

Саме Ліга чемпіонів проводиться з сезону 1992-1993, адже його попередник Кубок європейських чемпіонів проводився за іншою схемою. З 1993 року УЄФА провів 30 фіналів, у яких було забито 79 голів.

В середньому це 2,63 м'яча за гру). 24 канал пропонує згадати десятку найяскравіших голів у фіналах Ліги чемпіонів.

10. Давід Вілья (Барселона – Манчестер Юнайтед, 2011)

Іспанець поставив крапку у фіналі на "Вемблі", адже забив за рахунку 2:1. Після пасу від Бускетса Давід зупинив м'яч і без розгону пробив з-за меж карного майданчика у "дев'ятку" воріт ван дер Сара.

Відео голу Давіда Вільї:

9. Каземіро (Реал – Ювентус, 2017)

Реал впевнено виграв у Юве в Кардіффі (4:1), але вирішальним став гол-красень від Каземіро. За рахунку 1:1 на 61 хвилині бразилець відважився на дальній постріл метрів з 30-ти. Буффон проспав удар та пропустив у ближній кут.

Відео голу Каземіро:

8. Владімір Шміцер (Ліверпуль – Мілан, 2005)

У 2005-му Ліверпуль створив "диво Стамбулу", відігравшись у другому таймі з 0:3 та вигравши серію пенальті. Другий гол у ворота Діда забив чех Шміцер, якому вдалось більярдним пострілом вразити нижній кут воротаря "россонері".

ВІдео голу Шміцера:

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7. Дієго Міліто (Інтер – Баварія, 2010)

В останній раз Інтер грав у фіналі ЛЧ у 2010-му під керівництвом Жозе Моуріньо. "Неррадзурі" тоді здолали Баварію (2:0) завдяки дублю Дієго Міліто. Особливо другий гол аргентинця варто відзначити, оскільки нападник красиво хитнув суперника і забив з вільної зони.

Відео другого голу Дієго Міліто (з 06:03):

6. Стів Макманаман (Реал – Валенсія, 2000)

Реал не мав проблем зі співвітчизниками у першому фіналі XXI сторіччя – 3:0. Окрасою фіналу став постріл Стіва Макманамана. Англійцю вдався точний удар зльоту з лінії карного майданчика після виносу від гравця Валенсії.

Відео голу Макманамана:

5. Ларс Ріккен (Боруссія Д – Ювентус, 1997)

Перша і поки остання перемога Боруссії в ЛЧ була прикрашена "цукерочкою" від Ларса Ріккена. У фіналі-1997 нападник вийшов за рахунку 2:1 на користь німців та вже за хвилину спіймав на виході кіпера туринців Перуцці. Ріккену вдалось ефектно перекинути італійця метрів з 30-ти.

Відео голу Ріккена:

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4. Деян Савічевіч (Мілан – Барселона, 1994)

У другому фіналі ЛЧ Мілан впевнено розібрався із Барсою 4:0. Третій гол записав на свій рахунок югослав Деян Савічевіч. Хавбек обікрав Надаля на фланзі та красиво зльоту вразив ворота Субісаррети з гострого кута.

Відео голу Савічевіча:

3. Маріо Манджукич (Ювентус – Реал, 2017)

Маріо – єдиний у цьому списку, хто зрештою фінал програв. У 2017-му гол хорвата допоміг Юве зрівняти рахунок, хоч і ненадовго (1:4 у підсумку). Маріо по-пляжному прийняв м'яч на груди та ударом через себе перекинув Кейлора Наваса.

Відео голу Манджукича:

2. Зінедін Зідан (Реал – Баєр, 2002)

Багатьма саме гол Зізу вважається найкращим у фіналах ЛЧ. У 2002 році француз приніс Реалу трофей красивим боковим ударом зльоту після навісу від Роберто Карлоса. Кіпер німців Бутт був безсилим.

Відео голу Зідана:

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1. Гарет Бейл (Реал – Ліверпуль, 2018)

Втім пальму першості віддамо Бейлу, який забив свій гол-красень під керівництвом Зідана у Києві. У тому фіналі з Ліверпулем більше "феєрив" кіпер англійців Каріус, але проти шедевру від Гарета воротар не міг протидіяти. Валлійцю вдався яскравий удар через себе в "дев'ятку" після подачі від Марсело.

Відео голу Бейла: